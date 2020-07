Antes de conhecer Chrissy Teigen, John Legend não era um namorado fiel, como o próprio confessou agora.

Em conversa com Dax Shepard e Monica Padman, esta segunda-feira, 13 de julho, no podcast 'Armchair Expert', o cantor recordou o seu passado, especialmente no que diz respeito às relações amorosas.

Quando era jovem, na casa dos 20, lembra, foi muitas vezes infiel. "Eu era mais jovem do que todos os outros na escola e na faculdade, e por isso não consegui namorar com muitas miúdas. Quando comecei a chamar a atenção, adorei", recorda. "Definitivamente, fui desonesto e egoísta", admitiu de seguia.

Mas não ficou por aqui e confessou também que quando ficou famoso, acabou por "aproveitar-se disso". No entanto, tudo mudou quando conheceu a atual mulher, Chrissy Teigen, com quem se casou em 2013. O casal tem dois filhos em comum, Luna, de quatro anos, e Miles, de dois.

"A dada altura, tu simplesmente percebes que és mais feliz sendo honesto. És mais feliz sendo fiel e apaixonado por uma pessoa", explicou. "A certo momento, eu apenas decidi que essa pessoa era a Chrissy. Decidi que não iria sair com mais ninguém", afirmou.

Mas não deixou de brincar: "A Chrissy tem 12 milhões de seguidores no Twitter. Se eu fizesse alguma coisa, seria o fim da minha carreira".

Leia Também: Em topless, Chrissy Teigen mostra marcas de biquíni após banhos de sol