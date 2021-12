Terminou o namoro de Chrishell Stause e Jason Oppenheim, duas das estrelas do reality show da Netflix 'Selling Sunset'.

Segundo um comunicado de Jason Oppenheim na sua página de Instagram, a separação deveu-se a "desejos diferentes do casal em relação a uma família".

Contudo, o empresário realçou que mantém uma boa amizade e que nutre por Chrishell Stause uma enorme admiração. "Tê-la na minha vida foi das melhores coisas que me aconteceram", rematou.

O ex-casal tinha começado a namorar há sete meses e assumiu publicamente o romance em julho. Esta foi a primeira relação pública de Chrishell Stause depois do divórcio com Justin Hartley, ator de 'This Is Us'.

