O estalo que Will Smith deu a Chris Rock está na ordem do dia e, o que parece ter sido uma reação impulsiva, está a dar que falar por um outro episódio que aconteceu em 2016.

Nesse ano, o comediante foi apresentador da cerimónia dos Óscares e brincou com Jada Pinkett Smith a propósito do movimento #OscarsSoWhite, em protesto pela falta de representatividade de atores negros nos filmes nomeados.

"A Jada boicotar os Óscares é como eu boicotar as cuecas da Rihanna. Não fui convidado", disse na altura.

A piada parece não ter caído bem a Will Smith e a referência à mulher na edição deste ano foi a 'gota de água'.

Chris Rock brincou com o facto de Jada ter o cabelo rapado e afirmou que a atriz podia ser a protagonista do filme 'G. I. Jane 2' - uma comparação à aparência de Demi Moore no filme 'G. I. Jane, de 1997. Will Smith não gostou e dirigiu-se ao humorista, que estava em palco, para lhe dar uma bofetada.

Leia Também: Chris Rock não sabia que Jada Pinkett Smith tinha uma doença, diz fonte