Um ano depois de protagonizar um dos momentos mais polémicos de sempre dos Óscares, ao levar um estado do ator Will Smith, eis que Chris Rock não resistiu em trazer o assunto num novo espetáculo que fará ao vivo.

Uma fonte revelou ao Page Six que tal acontecerá no espetáculo especial do comediante para a Netflix.

A performance 'Chris Rock: Selective Outrage' está marcada para o dia 4 de março no Hippodrome Theatre.

Já a próxima cerimónia dos Óscares acontece no dia 12 de março.

Leia Também: Leonor Poeiras lança 'farpas' a TVI e faz exigência: "Tirem a minha foto"