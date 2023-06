Chris Pratt e Katherine Schwarzenegger decidiram voltar ao local onde deram o nó. A viagem especial serviu para assinalarem os quatro anos de casamento, esta quinta-feira.

No Instagram, ambos destacaram este momento especial. "Feliz aniversário!! A primeira noite da mamã e do papá fora em três anos. De volta ao local onde dissemos 'sim'! Amo-te, querida", disse o ator ao publicar uma fotografia de ambos no San Ysidro Ranch, na Califórnia.

"Voltei ao lugar onde tudo aconteceu", escreveu, por sua vez, Katherine Schwarzenegger na legenda de uma conjunto de fotografias. "Amo a vida contigo", completou. Veja as imagens na galeria.

De recordar que o casal deu o nó no dia 8 de junho de 2019. No ano seguinte, deram as boas-vindas a Lyla Maria, agora com dois anos. A segunda filha, Eloise Christina, nasceu em maio do ano passado. O ator é ainda pai de Jack, de dez anos, fruto do casamento anterior com Anna Faris.

