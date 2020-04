Chris Pratt e Katherine Schwarzenegger vão ser pais do primeiro filho em comum, adianta a imprensa internacional.

A novidade foi dada pela revista People, confirmando assim a realização de um desejo antigo que o ator já tinha confessado ter numa entrevista anterior.

No dia 8 de junho, o casal irá celebrar o primeiro ano de matrimónio, agora com esta novidade no mínimo especial.

Até ao momento, nenhum dos dois comentou o assunto publicamente.

Importa notar que Chris já tem um filho, o pequeno Jack, de sete anos, fruto do seu casamento terminado com Anna Faris.

Leia Também: Chris Pratt nunca se sentiu "bom o suficiente" para Anna Faris