Chris Peluso, ator e cantor conhecido pela sua carreira no mundo do teatro, inclusive no musical 'Mamma Mia!', morreu aos 40 anos.

Segundo o Playbill, a família do artista confirmou que a sua morte repentina aconteceu a 15 de agosto. De luto está a mulher, Jessica Gomes, com quem tinha dois filhos em comum: Aria Li e Caio Lian.

Em setembro do ano passado foi feita uma angariação de fundos, em nome de Peluso, para os tratamento de uma doença de foro mental. Este tinha sido diagnosticado com transtorno esquizoafetivo, o que dava origem a situações de "paranoia".

Em novembro, Chris mostrou-se melhor, notando que já tinha regressado às audições, mas que continuaria sob vigilância médica.

As causas concretas da morte não foram ainda reveladas.

'Show Boat', 'Miss Saigon', 'The Woman in White' e 'Death Takes a Holiday' são produções que também fizeram parte do seu currículo.

