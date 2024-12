Linda Lavin, atriz premiada com um Tony Award, morreu aos 87 anos, no domingo, 29 de dezembro, após complicações relacionadas com um cancro nos pulmões, recentemente diagnosticado.

De acordo com o New York Post, Lavin morreu em Los Angeles, e a notícia foi avançada pelo seu representante, Bill Veloric, à Associated Press.

Linda Lavin protagonizou 'Alice', uma sitcom baseada no filme de Martin Scorsese 'Alice Doesn’t Live Here Anymore', que esteve no ar entre 1976 e 1985.

A atriz ganhou depois um Tony, pela sua interpretação na peça 'Broadway Bound', em 1987.

Atualmente ainda trabalhava, tendo promovido, este mês, a série da Netflix 'No Good Deed', na qual participava.

Leia Também: Gal Gadot desenvolveu "coágulo sanguíneo" durante quarta gravidez