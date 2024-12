Gal Gadot recorreu à sua página de Instagram no domingo, dia 29 de dezembro, para falar da sua saúde durante a quarta gravidez, que foi motivo de preocupação.

A atriz, de 39 anos, revelou que desenvolveu um "coágulo sanguíneo" no cérebro durante o oitavo mês de gestação.

"Durante semanas, suportei fortes dores de cabeça que me deixaram de cama, até que finalmente fiz uma ressonância magnética que revelou a assustadora verdade", contou.

"Eu e a minha família deparámo-nos, de um momento para o outro, com o quão frágil a vida pode ser. Foi um aviso de quão rápido tudo pode mudar e, no meio de um ano difícil, tudo o que queria era manter-me firme e viver", partilhou.

A atriz recordou que foi levada de urgência para o hospital, onde foi submetida a uma cirurgia de emergência e deu à luz a filha Ori, que agora tem nove meses.

"O nome dela, que significa 'minha luz', não foi escolhido por acaso. Antes da cirurgia, disse ao [meu marido] Jaron que quando a nossa filha nascesse, ela seria a luz à minha espera no final deste túnel", partilhou ainda, aproveitando também para agradecer a toda a "equipa extraordinário de médicos" do hospital em que foi tratada em Los Angeles.

"Completamente curada", Gal Gadot alertou: "Dor, desconforto ou mesmo mudanças repentinas geralmente querem dizer alguma coisa mais profunda, e estarmos em sintonia com o nosso corpo pode salvar vidas".

"Não fazia ideia de que três em cada 10 mil mulheres grávidas com mais de 30 anos desenvolvem um coágulo sanguíneo no cérebro. É muito importante descobrir cedo porque é possível tratar. Embora rara, é uma possibilidade, e saber que existe é o primeiro passo para lidar com isto", destacou, frisando que o seu objetivo não era "assustar" os seguidores, mas sim "alertá-los". Veja aqui a publicação na íntegra.

