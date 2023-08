Chris Noth quebrou o silêncio sobre as acusações de assédio sexual de que foi alvo em 2021. Em declarações ao USA Today, o ator, de 68 anos, garante que está inocente, referindo que a única coisa de que se arrepende foi de ter traído a mulher, Tara Wilson.

"Enganei a minha mulher, algo devastador para ela. Não foi a coisa mais bonita", revelou o artista. "Mas não foi um crime", assegurou.

O ator de 'Equalizer' sublinhou que todos os seus relacionamentos foram consensuais.

"Dás a mesma desculpa que todos os homens dão; é apenas uma pequena dança, é divertido. Não estás a magoar ninguém. Ninguém vai descobrir e o sexo é bom. De repente, imensas pessoas querem ter sexo contigo. É do género, 'bem, nunca mais terei esta oportunidade'", reflete.

Vale notar que em dezembro de 2021 duas mulheres, que usaram os pseudónimos de Zoe e Lily, denunciaram dois episódios de alegado assédio sexual.

Zoe contou que conheceu o artista em Los Angeles, quando tinha 22 anos e ele 49, sendo que o assédio terá acontecido no apartamento deste em Hollywood. Já Lily disse ao The Hollywood Reporter que teve um encontro com Noth, tendo depois aceitado ir a sua casa para tomar uma bebida, ocorrendo desta forma o assédio.

Como resultado das acusações, o ator foi retirado do primeiro episódio da série 'And Just Like That', onde deu vida a John 'Mr. Big' Preston.

"Não há nada que possa dizer que faça as pessoas mudarem de ideias nesta situação. Parece que estou à defesa. Não há acusações em tribunal. Não há julgamento", sublinhou, revelando que evitou falar sobre o assunto de maneira a que os filhos não fossem afetados pelas notícias.

"Não vou descansar e dizer que acabou. É uma história obscena, mas não é verdadeira. E não posso simplesmente dizer 'bem, ok, para mim já chega'. Eu sou ator. Tenho outras coisas que quero fazer criativamente. E tenho filhos para sustentar", completa.

Recorde-se que Noth e Wilson estão casados desde 2021, tendo em comum dois filhos - Orion, de 15 anos, e Keats, de três.

