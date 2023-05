Depois de no sábado ter subido ao palco para cantar a 'Balada da Despedida' com Chris Martin, Bárbara Bandeira voltou no dia a seguir para interpretar novamente o tema e com Carminho. Mas antes, a artista viveu outro momento especial.

Este domingo, 21 de maio, foi o último dos quatro concertos dos Coldplay em Portugal e Bárbara Bandeira teve a oportunidade de cantar o tema 'Como Tu' com Ivandro enquanto Chris Martin tocava a sua música.

De recordar que Bárbara Bandeira foi a escolhida para abrir todos os espetáculos da banda britânica no Estádio em Coimbra. No último concerto, a artista surpreendeu o público com a presença de Carminho para o tema que têm em comum, 'Onde Vais', e também cantou 'Como Tu' com Ivandro (canção que voltou a interpretar com Chris Martin a tocá-la).

Veja no vídeo da galeria o momento em que o vocalista do grupo britânico tocou para Bárbara Bandeira e Ivandro.

A noite mágica dos Coldplay fechou com os 5.ª Punkada, banda pop/rock da Associação de Paralisia Cerebral de Coimbra.