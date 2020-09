Esta semana, Chris Evans viu-se envolvido numa situação no mínimo caricata. Em causa esteve um vídeo que o artista partilhou e no qual era possível ver uma fotografia do seu pénis na galeria do telemóvel.

Reagindo ao momento, o ator de 39 anos aproveitou para apelar ao voto dos seguidores nas presidenciais. "Agora que tenho a vossa atenção... votem no dia 3 de novembro", afirmou na sua conta de Twitter.

Apesar da fotografia ter sido de imediato eliminada, a verdade é que acabou por se tornar viral à mesma...

Leia Também: Ups... Chris Evans partilha (sem querer) foto de pénis nas redes sociais