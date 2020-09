Chris Evans passou a ser o assunto do momento este fim de semana depois de partilhar, acidentalmente, nas suas redes sociais a fotografia de um pénis.

A intenção do ator era partilhar nas suas InstaStories um vídeo que mostrava uma brincadeira em família, mas no final da gravação a câmara acaba por captar algo que não era suposto: a galeria de fotos do seu telefone. E foi aí que os mais atentos repararam em várias fotos suas e numa em particular, aquela que mostra um pénis.

Como seria de esperar, não tardou a até que este fosse o assunto do momento nas redes sociais. Enquanto uns especulam será de Chris Evans, outros avançam com a possibilidade de ter sido outro homem a enviar-lhe a imagem.

Veja aqui a imagem

