Se está por Lisboa e acha que se cruzou com Chris Evans, então há uma grande probabilidade de não estar a ver uma 'miragem'. O ator norte-americano está mesmo em Portugal e é ao lado da esposa, a portuguesa Alba Baptista, que tem passado bons momentos.

Nas redes sociais começaram a circular fotografias que mostram o casal na capital portuguesa, mais precisamente em restaurantes da cidade.

Numa primeira imagem, Chris e Alba surgem a almoçar no restaurante A Cevicheria, do chef Kiko Martins, situado no centro de Lisboa.

No X há ainda outra fotografia a circular, sendo que esta mostra os dois atores num restaurante com Joana Ribeiro, mais uma atriz portuguesa que também tem brilhado recentemente no estrangeiro.

Vale lembrar que no ano passado, Chris Evans e Alba Baptista casaram-se por duas ocasiões: a primeira nos Estados Unidos da América, entre 9 e 10 de setembro, e a segunda em Portugal, poucas semanas depois.

