Chris Colfer prestou uma homenagem emotiva à falecida colega e amiga Naya Rivera, que morreu no dia 8 de julho durante um passeio de barco com o filho.

"Como é que um ser humano pode ser tão talentoso, hilariante e bonito ao mesmo tempo? Como é que uma pessoa pode ser responsável por tanta alegria e estar em tantas lembranças maravilhosas?", começou por escrever o ator no site da Variety.

Colfer, de 30 anos, que interpretou Kurt Hummel na série 'Glee', também lembrou a atriz, de 33 anos, como "uma das pessoas mais engraçadas que já conheceu".

"À vezes, perdia-me completamente na performance da Naya que me esquecia que estava em cena com ela. Mesmo quando a sua personagem estava a 'rasgar' a minha em pedaços", acrescentou, destacando e elogiando o talento de Naya.

Entre as lembranças que ficam das gravações de 'Glee', Colfer referiu ainda que o sonho de Rivera sempre foi ser mãe. Desejo que se concretizou em 2015, quando a falecida atriz deu as boas-vindas ao pequeno Josey. De seguida, falou da ligação que Naya tinha com o filho, afirmando que "o carinho deles era radiante".

O ator contou que Rivera era a "irmã mais velha a quem procurava conselhos". "Ela é um exemplo brilhante do impacto que uma pessoa pode ter quando vive sem medo. A sua perda é uma lembrança trágica para celebrar cada momento que pudermos com as pessoas que amamos, porque a única coisa que sabemos, com certeza, sobre a vida é que o quão frágil ela pode ser", disse.

