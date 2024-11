Jamie Oliver fez uma bonita declaração de amor à mulher no dia em que Jools Oliver completou 50 anos de idade.

"Feliz 50.º aniversário minha querida Jools, 50!!! Não acredito. Onde é que foi o tempo? Que viagem temos tido juntos, meu Deus! Continuas nova e bonita, amo-te tanto. Obrigada por seres a esposa mais incrível, melhor amiga, és a pessoa mais maluca, divertida, hilariante, icónica, estranha e maravilhosa que alguma vez conheci. És a mãe mais incrível, obrigado por seres tu própria. Espero que tenhas o melhor dia e semana de aniversário de sempre. Aos próximos 50 anos", escreveu numa publicação na sua conta de Instagram.

Nela, podem ver-se 20 fotografias do casal, incluindo do dia do casamento, assim como dos filhos.

