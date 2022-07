Patrícia Cipriano foi uma das convidadas do programa ‘Goucha’ desta segunda-feira, onde falou sobre a morte do marido, com cancro, que aconteceu no dia de Natal.

“Chorei tanto, mas tanto, durante 11 meses seguidos, todos os dias, que cheguei a ter infeções nos olhos”, revelou.

A advogada explicou que, mesmo durante esse período de luto, nunca deixou de trabalhar, dada a responsabilidade que tinha sobre os dois filhos.

A morte do companheiro fez com que todos os natais dos anos seguintes se tornassem menos felizes para a família, o que Patrícia Cipriano tem tentado contrariar ao levar os filhos a viajar nesse mesmo período. “É sempre uma coisa muito triste. Acabamos sempre por chorar, por não estar com a alegria que o Natal nos trazia”, contou a Manuel Luís Goucha.

A advogada, que está a lutar contra um cancro da mama, ficou conhecida pela participação regular como comentadora nos programas ‘Você na TV’ e ‘Dois às 10’, ambos da TVI.

