Patrícia Cipriano marcou ontem presença no programa 'Dois às 10', da TVI, enquanto convidada do formato para revelar ter sido diagnosticada com cancro da mama.

Horas depois, a comentadora da Crónica Criminal do formato das manhãs partilhou na sua conta oficial de Instagram uma imagem onde assume o cabelo rapado.

"Total bold look. Não há barreiras para gostares de ti.

Não há limites para o que podes usar. Não há obstáculos para amar quem quiseres, desde que este também o queira. Estou careca e amo-me", garante a advogada, que terá começado a perder o cabelo devido aos tratamentos de quimioterapia.

"O cancro não tem força para destruir o que disse acima, é só uma massa disforme que cuidarei de 'encornichar' (dizemos assim na minha terra)", afiança, convicta de que irá vencer esta batalha.

