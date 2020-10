Iva Domingues não escondeu a emoção que sentiu logo após ouvir, pela primeira vez, o novo tema de Tiago Bettencourt. 'Viagem' é a mais recente música do cantor português, uma canção que faz parte do novo álbum que vai ser lançado no dia 30 de outubro.

Uma música que a apresentadora fez questão de destacar na sua página de Instagram. "Chorei, a primeira vez que ouvi. Muitos vão ouvir e, provavelmente, não vão entender porquê. Outros, tantos, que um dia partiram, emigraram, deixando tudo para trás... vão rever-se em cada palavra", escreveu Iva, recordando o momento em que deixou Portugal para viver nos Estados Unidos.

Recorde-se que a apresentadora mudou-se para os EUA para acompanhar a filha nos primeiros anos em que esta começou a estudar no país. Neste momento, Iva já regressou a Portugal, mas a filha continua nos EUA a estudar cinema.

"Obrigada Tiago Bettencourt! Esta já faz parte das músicas da minha vida", rematou.

Leia Também: Iva Domingues surpreendida pela filha diretamente dos Estados Unidos