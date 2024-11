Iva Domingues tem publicado vários conteúdos relativos às eleições norte-americanas nesta terça-feira, 5 de novembro, dia em que se irá conhecer o novo presidente dos EUA.

"Não faço ideia de como será o mundo daqui a 24 horas. Mas quero muito acreditar nesta imagem. Come On America! You Got This! [Vamos, América! Vocês conseguem!]", lê-se na legenda de uma fotografia onde se vê a candidata democrata Kamala Harris com uma gigante bandeira americana por trás.

A apresentadora partilhou também várias stories na sua conta de Instagram, mostrando imagens e vídeos de apoiantes de Kamala e de comentários negativos feitos ao candidato republicano Donald Trump.

