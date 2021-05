O bebé de Chloë Sevigny marcou presença num evento junto da mãe, esta quinta-feira.

De acordo com o Page Six, a atriz levou o menino, Vanja, de um ano, e este acabou por ser o protagonista.

"Ela estava a andar com ele e ele era a alma da festa", contou uma fonte.

Recorde-se que o bebé nasceu em maio do ano passado e é fruto do casamento de Chloë com Siniša Mačković.

