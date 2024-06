Chloe Cherry marcou presença na antestreia de 'The French Italian', que decorreu na passada quinta-feira, dia 6 de junho, durante o Tribeca Film Festival, em Nova Iorque.

No que ao look diz respeito, a atriz de 'Euphoria', de 26 anos, escolheu para a ocasião um vestido branco sem mangas e sapatos a combinar.

No entanto, o que mais se destacou foi a presença do adorável patudo com quem a atriz - que dá vida a Faye na série da HBO - tirou fotografias na passadeira vermelha.

