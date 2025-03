Naomi Watts não passou, de todo, despercebida na passadeira vermelha da antestreia do seu novo filme, 'The Friend', em Nova Iorque, na segunda-feira, dia 24 de março.

A atriz, de 56 anos, levou o amigo de quatro patas ao evento, o patudo Bing, e combinou o seu look com o animal de estimação.

Naomi Watts usou um vestido branco aberto nas costas e com pormenores de pelo pretos, assim como o animal, que é seu colega de elenco. Veja nas imagens da galeria.

Em conversa com a People, Naomi Watts destacou que foi "inacreditável" trabalhar com Bing. "Todos os dias ele trazia algo especial e surpreendia-nos", recordou sobre as gravações do filme, afirmando que o patudo "é um cão muito sentimental".

