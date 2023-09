Cher prepara-se para lançar o seu primeiro álbum de Natal, 'Cher Christmas', um anúncio que fez na sua conta no Instagram este fim de semana.

A artista, de 77 anos, lançou duas imagens que parecem ser as capas do álbum, uma das quais aparece com um visual informal, composto por calças de ganga e camisa branca, rodeada de bolas de Natal, e usando uns longos cabelos pretos, enquanto noutra aparece com um vestido comprido prateado, repleto de brilhos, o cabelo loiro claro e a posar em cima de um bloco de gelo.

"Vai passar o Natal comigo?" e "Já é Natal? Mas eu não tenho nada para vestir" são as descrições deixadas em cada uma das imagens, respetivamente.

Leia Também: Joe Jonas muda letra de canção após divorciar-se de Sophie Turner