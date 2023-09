Um dos divórcios mais inesperados do ano continua a dar que falar. Os fãs depositavam grandes esperanças sobre o casamento de Joe Jonas e Sophie Turner, mas o anúncio da separação foi conhecido publicamente quando já não havia volta a dar.

Na passada quarta-feira, dia 6 de setembro, Joe deu um concerto com a banda que partilha com os irmãos, os Jonas Brothers, e juntos cantaram o tema 'Hesitate', embora com uma ligeira alteração.

Na versão original, lançada em 2019, ano em que Joe e Sophie se casaram, o artista cantava o verso 'não tenhas medo porque estou ao teu lado'. Neste concerto, estas palavras foram substituídas por 'não tenhas medo porque estou ao lado dela'.

Vale lembrar que o ex-casal anunciou o divórcio no início deste mês, através das redes sociais. "Depois de quatro anos maravilhosos de casamento, decidimos mutuamente terminar o nosso casamento de forma amigável. Existem muitas narrativas especulativas sobre o porquê mas, na verdade, esta é uma decisão conjunta e esperamos sinceramente que todos possam respeitar os nossos desejos de privacidade para nós e para os nossos filhos", podia ler-se no comunicado divulgado.

Joe e Sophie tiveram juntos dois filhos: Willa, que adotaram em 2020, e 'DJ', que nasceu em 2022.

Leia Também: Joe Jonas "nunca quis divorciar-se" de Sophie Turner