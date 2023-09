Joe Jonas e Sophie Turner confirmaram esta quarta-feira, dia 6 de setembro, que se vão divorciar.

No entanto, uma fonte disse à Page Six que essa não era a vontade do cantor. “O divórcio foi o último recurso para o Joe. Ele nunca quis separar a sua família, mas teve que tomar o que considerava ser a melhor decisão para as suas filhas. E a verdade é que ele e a Sophie estavam a passar por muito este ano", revelou.

“A situação continuou a crescer e o Joe finalmente chegou a um ponto em que sentiu que tinha esgotado todas as opções para salvar o casamento", referiu ainda a mesma fonte.

De recordar que o músico, de 34 anos, se casou com a atriz, de 27, há quatro anos, um enlace do qual nasceram duas filhas, Willa, de três anos, e uma menina de cerca de um ano, cujo nome nunca foi revelado. Foi Joe quem pediu o divórcio, um processo que teve início esta quarta-feira, dia 5.

