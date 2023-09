Tal como já tínhamos dado conta, Joe Jonas e Sophie Turner vão mesmo divorciar-se, uma confirmação dada pelo ex-casal, em comunicado.

Desde que começaram as especulações na última semana até à confirmação, muitos foram os fãs do cantor e da atriz que procuravam sinais que confirmassem ou desmentissem os rumores, com muitos a mostrarem-se tristes pela separação.

No entanto, uma das fãs do casal surpreendeu. Trata-se da atriz francesa Marion Cotillard, que no início desta semana comentou uma publicação sobre o tema no Instagram do Entertainment Tonight, com vários "Não!" em letra maiúscula, um comentário que não passou despercebido e que rapidamente foi parar ao X (antigo Twitter).

