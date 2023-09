Uma das razões que terá motivado o divórcio de Joe Jonas e de Sophie Turner terá sido o gosto da atriz pela "vida noturna", revela uma fonte ao TMZ.

"Ela gosta de festas, ele gosta de ficar em casa. Têm estilos de vida muito diferentes", notou.

Uma outra fonte acrescentou ao Page Six que o divórcio foi o "último recurso" para Joe. "Ele não queria separar a família, mas teve de tomar a melhor decisão para as meninas", fez saber, referindo-se às filhas do casal, Willa, de três anos, e uma outra menina, cujo nome não foi revelado publicamente.

"Foi um acumular de coisas e o Joe chegou a um ponto em que sentiu que tinha esgotado todas as opções para salvar o seu casamento", diz ainda.

Recorde-se que o cantor de Jonas Brothers e a atriz estavam casados há quatro anos. No que diz respeito à divisão de bens, as celebridades não deverão ter problemas uma vez que assinaram um acordo pré-nupcial.

