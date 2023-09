Joe Jonas e Sophie Turner emitiram hoje, 6 de setembro, um comunicado em nome dos dois a confirmar o seu divórcio, após quatro anos de casamento.

"Comunicado de nós os dois:

Depois de quatro anos maravilhosos de casamento decidimos de forma mútua e amigável terminá-lo. Há muitas narrativas que especulam o porquê mas, na verdade, esta foi uma decisão em conjunto e esperamos sinceramente que toda a gente possa respeitar os nossos desejos de privacidade, para nós para os nossos filhos", lê-se.

Note-se que as informações divulgadas na imprensa internacional a propósito da separação davam conta de que teria sido o músico, de 34 anos, a iniciar o processo de divórcio. Um dos motivos apontados é de que Sophie e Joe tinham diferentes "estilos de vida", sendo que o cantor passava mais tempo em casa com as duas filhas.

