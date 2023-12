Cher acha que o Natal torna as pessoas "melhores".

A cantora. de 77 anos, acredita que a época festiva permite aflorar o que há de melhor em cada um de nós.

Em entrevista à revista britânica 'OK', a artista diz que neste período as pessoas "se comportam da melhor forma possível". "O Natal traz isso à tona nas pessoas, acho eu. É uma ótima época do ano para parar o que se está a fazer e concentrar-se em ser feliz com a sua família e amigos e fazer coisas por pessoas que não são tão afortunadas", revelou, na mesma entrevista.

Apesar da sua fama a nível internacional, a cantora garantiu que as celebrações de Natal em sua casa são sempre "normais" e "tradicionais".

"Tenho muitos amigos muito jovens e tenho filhos. Nós fazemos coisas normais de Natal", afirmou, acrescentando que as 'tarefas' que lhe cabem vão-se alterando. "Nunca planeio isso. Tanto posso estar a dançar como na cozinha a colocar puré de batata nos pratos de toda a gente. É assim que fazemos".

