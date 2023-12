Paulo Pires esteve no lançamento do novo livro de Fernanda Serrano, cuja apresentação aconteceu em novembro, no dia do 50.º aniversário da atriz.

O Fama ao Minuto esteve presente e o ator falou, entre outros temas, sobre como vai viver este Natal. Casado com a modelo Astrid Werdnig, de origem austríaca, o casal e as duas filhas, Chloe e Zoe, costumam passar um ano em Portugal e outro na Áustria, país onde viverão a quadra este ano.

Sobre as tradições, o ator garante que aliam as portuguesas às austríacas. "Temos uma fusão, o nosso Natal é uma fusão, tal como a nossa culinária em casa, é um bocadinho daquilo que nós gostamos daqui e dali, e o Natal é a mesma coisa", afirmou, falando depois das diferenças existentes entre os dois países.

"Na Áustria normalmente não montam a árvore de Natal como nós, fazem-na no dia 24. Lá, como é de uma zona de muitas montanhas e lagos, nós temos a possibilidade de, em família, ir à procura de uma árvore natural e trazê-la - porque as florestas também têm que ser limpas", revelou, contando depois, entre risos, que não retiram a árvore de um terreno desconhecido. "Não vamos roubar uma árvore a ninguém, aquilo é de um terreno de um amigo nosso que vai connosco também!", continuou.

"Todo esse ritual [de montar a árvore] é feito nessa noite, não é como cá. E nos pratos também há diferenças", continuou, explicando que na Áustria não há a tradição de fazer tanta quantidade de comida. "Lá não se come necessariamente menos, mas faz-se menos quantidade do que cá. Em Portugal, a ceia de Natal dá para muitos dias, na Áustria faz-se uma coisa à medida da noite".

Por fim, o ator revelou qual o alimento que vai levar de Portugal por considerar que não pode faltar à mesa: Bacalhau. "Eu adoro e a Astrid gosta ainda mais do que eu", concluiu.

