Paulo Pires está a aproveitar ao máximo todos os momentos com a filha mais nova, Zoë, de 11 anos. O ator revelou ter feito uma viagem de comboio com a menina, fruto do seu casamento com Astrid Werdnig.

"Do prazer da viagem, da vista, do som!

Esta viagem não acontece pelas melhores razões. Também não começou de comboio mas sim de avião", revela o artista.

"Mas hoje é assim, já nem sei bem porquê! Depois de ter de ajudar a Zoë a terminar a pizza, aqui vamos nós no silêncio de um comboio Austríaco até ao Sul", informou esta quarta-feira, dia 2 de outubro.

Note-se para além de Zoë, o ator é pai de Chloë, de 19 anos.