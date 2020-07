Nasceu na passada quinta-feira, dia 23, Win Harrison Wilson, o segundo filho em comum de Ciara e Russell Wilson, que vem juntar-se a Sienna, de três anos.

A boa nova foi confirmada nas redes sociais, esta sexta-feira, com um vídeo registado logo após o parto e ontem a artista voltou a atualizar as redes sociais com imagens da chegada a casa, onde já se encontra com o bebé.

Um enorme 'mar' de balões azuis e a mensagem 'bem-vindo a casa' ilustraram a felicidade da família neste momento.

Vale lembrar que Ciara, de 34 anos, é ainda mãe de Future Princess, de seis anos, fruto do relacionamento passado com o rapper Future.

