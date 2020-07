Ciara e Russell Wilson deram as boas-vindas ao seu segundo filho em comum, o pequeno Win Harrison Wilson, como anunciaram no Instagram, esta sexta-feira, um dia depois do bebé nascer, no dia 23 de julho.

Completamente 'babada', a cantora cantou para o menino logo após o parto, um momento carinhoso que foi gravado e publicado na sua página de Instagram.

"Feliz aniversário, Win! A mamã e o papá amam-te", escreveu na legenda do amoroso vídeo que pode ver na publicação abaixo:

Por sua vez, o pai, Russell, também destacou o nascimento do bebé na mesma rede social.

Recorde-se que o menino vem juntar-se à pequena Sienna Princess, de três anos, filha mais velha do casal, e ao irmão Future Zahir, de seis, fruto da relação anterior da cantora com o rapper Future.

