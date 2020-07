Ciara surpreendeu os fãs com uma imagem de uma ternurenta sessão fotográfica que fez e que marca a terceira gravidez.

A cantora, de 34 anos, está prestes a dar à luz o terceiro filho, o segundo fruto da relação com Russell Wilson.

De biquíni, dentro de uma piscina a exibir a (enorme) barriga de grávida, é assim que podemos ver a artista na referida imagem. Uma foto que não passou despercebida e que recebeu mais de um milhão de 'likes'.

Recorde-se que Ciara já é mãe de Sienna Princess, de três anos, da relação com Russell Wilson, e do pequeno Future, de seis anos, da união passada com Future.

