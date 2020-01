Ljubomir Stanisic sofreu um contratempo que o deixará afastado durante um período de tempo. As informações são dadas através de um comunicado da TVI, que informa que no passado dia 20 de janeiro, o chef ficou com um joelho magoado na sequência de uma brincadeira com o amigo produtor de vinhos António Maçanita.

"Após exame médico, foi determinado que o chef terá de ser operado nas próximas semanas, seguindo-se um período de repouso e recuperação de, no mínimo, um mês", acrescenta-se.

Tendo isto em conta, Stanisic ficará impossibilitado de cumprir os compromissos agendados para esta altura.

"Apesar deste constrangimento, o chef encontra-se bem de saúde e em casa, pelo que a TVI lhe deseja as rápidas melhoras", completa o referido comunicado.

