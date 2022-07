Esta quinta-feira, 20 de julho, a princesa Charlene do Mónaco encontrou-se com o Papa Francisco no âmbito de uma audiência que teve lugar no Vaticano.

Para a ocasião, a princesa escolheu um visual tradicional todo preto, que incluía um véu.

No entanto, houve quem questionasse o motivo pelo qual Charlene não usufruiu do seu direito em usar branco.

O direito, intitulado privilège du blanc, significa que a mulher do príncipe Alberto é uma das poucas pessoas autorizadas a usar um visual e véu branco numa audiência com o Papa.

A duquesa Maria Teresa do Luxemburgo, a princesa Marina de Naples, a rainha Mathilde da Bélgica, a rainha Paola da Bélgica, a rainha Letizia e Sofia de Espanha são outros dos membros da realeza católicos que usufruem do privilégio.

Dada à sua posição, não se sabe o motivo pelo qual Charlene escolheu usar preto, no entanto, a princesa não deixou de deslumbrar com a sua escolha.

Vale ainda lembrar que a princesa usou branco em duas audiências que teve com o Papa anteriormente, nomeadamente em 2013 e 2016.

