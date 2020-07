É oficial! Chantel Jeffries confirmou que está numa relação com Drew Taggart. A DJ assumiu o namoro no Instagram, onde partilhou, esta segunda-feira, duas fotografias em que aparece ao lado do novo amor.

Numa das imagens é possível ver o casal a beijar-se, enquanto na outra fotografia ambos surgem com um rasgado sorriso no rosto.

As imagens foram captadas durante um jantar romântico e não passaram despercebidas aos fãs.

