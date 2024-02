Channing Tatum levou uma companhia especial para a antestreia de 'Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba - To the Hashira Training', que decorreu em Nova Iorque, no passado sábado.

O ator esteve presente no evento com a filha Everly, de dez anos, fruto do casamento terminado com Jenna Dewan.

Na passadeira vermelha, pai e filha posaram com as personagens animadas do filme, Tanjiroe Nezuko Kamado, com destaque para o grande sorriso no rosto da pequena Everly.



© Getty Images

