Chadwick Boseman vai ser homenageado pela Disney com a entrega póstuma do título de 'Lenda da Disney'. A distinção será feita durante a D23 Expo, que vai acontecer já no próximo dia 9 de setembro.

Este título é atribuído a pessoas que fizeram "contribuições extraordinárias para o legado da Disney".

Na lista de pessoas que já receberam esta distinção importa destacar Robert Downey Jr., Whoopi Goldberg, Elton John, George Lucas e Robin Williams.

