Josephine Tewson morreu esta quinta-feira, 18 de agosto, aos 91 anos. Foi o agente da atriz britânica que confirmou a notícia.

A artista morreu no Denville Hall, um lar de Londres onde residem pessoas ligadas à indústria do entretenimento.

“É com grande tristeza que anunciamos a morte de Josephine Tewson. Josephine morreu pacificamente", contou o agente Jean Diamond.

Tewson ficou conhecida pela participação nas sitcoms 'Keeping Up Appearances' e 'Last of the Summer Wine'.

