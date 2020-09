Chadwick Boseman foi enterrado perto da Carolina do Sul, a sua terra-natal, seis dias depois de morrer na sua casa em Los Angeles, indica a imprensa internacional com base na sua certidão de óbito.

O enterro da estrela de 'Pantera Negra' foi feito no Welfare Baptist Church Cemetery, em Belton, Carolina do Sul, de acordo com a The Associated Press.

Esta foi uma perda bastante sentida no mundo do cinema, onde surgiram as mais diversas homenagens ao artista.

Importa notar que a sua morte se deveu a uma falha múltipla dos órgãos na sequência de um o cancro no cólon, contra o qual batalhava há quatro anos.

Leia Também: Estrela de 'Pantera Negra' Chadwick morre de cancro aos 43 anos