O teclista da banda The Cure Roger O'Donnell revelou, este domingo, que nos últimos meses tem estado a lutar contra um linfoma, um tipo de cancro no sangue que afeta os linfócitos.

O músico, que foi substituído na digressão do ano passado por Mike Lord, em novembro, sem especificar que tipo de problema o estava a afastar dos palcos, recorreu hoje às redes sociais para esclarecer o seu estado de saúde.

"Em setembro do ano passado fui diagnosticado um linfoma agressivo e raro", escreveu no Instagram, acrescentando que começou por ignorar os sintomas, mas que os resultados da biópsia deram um resultado "devastador".

O artista, de 68 anos, tem estado em tratamento nos últimos meses, e diz que por agora "está bem" e que o "prognóstico é fantástico".

"O cancro PODE ser vencido, mas se for diagnosticado suficientemente cedo, tem muito mais hipóteses. Por isso, tudo o que tenho a dizer é: FAÇA O TESTE, se tiver a mais pequena ideia de que pode ter sintomas, faça um exame", escreveu na publicação, dando conta de que setembro era o mês de prevenção do cancro do sangue.

"Se conhecerem alguém que esteja doente ou a sofrer, falem com essa pessoa, cada palavra ajuda, acreditem que eu sei. Também gostaria de agradecer aos meus médicos, todos eles estrelas de 'rock', a todos os enfermeiros e técnicos, aos meus amigos, à minha família e à minha companheira Mimi, pois por vezes é mais difícil estar do outro lado disto", rematou.

