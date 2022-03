Durante o programa 'Casa Feliz', das manhãs da SIC, Diana Chaves recebeu um ramo de flores pelas mãos do colega João Baião. Um presente que foi dado pelo companheiro da apresentador, César Peixoto.

O casal celebra 15 anos de união e o antigo futebolista não deixou passar em branco a data especial.

"Muito gostam vocês de me pregar partidas... [...] Vi logo que eram do César por serem tulipas brancas", disse Diana Chaves, tendo ficado em lágrimas com o miminho do companheiro.

"Coisa mais linda. Amo-te muito, meu amor", disse, muito emocionada, a apresentadora. "15 anos depois ainda te amo mais, a verdade é essa", acrescentou depois. Para ver este carinhoso momento clique aqui.

De recordar que César Peixoto e Diana Chaves são pais de uma filha, a pequena Pilar, de nove amos. O ex-jogador de futebol e treinador é ainda pai de Rodrigo, fruto da relação anterior com Isabel Figueira.

