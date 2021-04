César Mourão não conseguiu ficar indiferente à decisão instrutória do julgamento da Operação Marquês e aproveitou o assunto para chamar a atenção para as grandes dificuldades que continuam a ser percebidas no setor da Cultura, seriamente afetado pela pandemia, nomeadamente, pelo confinamento.

"Açores ainda não foi desta. Dois espetáculos anulados, uma deles o regresso das gravações do Terra Nossa", começa por lamentar na sua conta de Instagram.

"Tenho gente da minha equipa em dificuldades e que contava com este dinheiro para as suas famílias. Restaurantes abertos para o almoço, lojas abertas, piscinas abertas, teatros fechados", evidencia.

"Está visto que até o vírus se interessa pela cultura. Talvez o Dr. juiz Ivo Rosa consiga dar uma mãozinha e alterar os planos para que possamos trabalhar. Era só isso. Trabalhar", termina.

