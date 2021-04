César Mourão partilhou um retrato no mínimo ternurento do seu filho mais novo nas redes sociais. Na fotografia em questão, o pequeno Xavier, de sete meses, surge com um chapéu bastante característico.

Aliás, tendo em conta este engraçado acessório, o humorista escreveu na legenda da publicação.

"Sim, meu capitão!".

Uma fotografia bastante elogiada pelos seguidores.

Recorde-se que o pequeno Xavier foi o segundo filho em comum que César teve com a atual companheira, Joana Lousão. Os dois ainda são pais de Martim, de dois anos.

O comediante é pai de Mariana, de 12 anos, de um relacionamento anterior.

Leia Também: César Mourão emociona-se com palavras de Goucha. "Deitou-me abaixo"