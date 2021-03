Manuel Luís Goucha entrevistou esta terça-feira, dia 30, Carlos M. Cunha. O ator, que faz parte dos Commedia à la Carte, emocionou-se nesta conversa franca e nem César Mourão ficou indiferente às suas palavras.

"O Manuel Luís Goucha entrevistou um dos homens da minha vida. O meu irmão Carlos M. Cunha emociono-me a cada vez que ele se emociona. E tudo o que sinto por ele, ele sabe", reagiu o ator pouco depois do programa 'Goucha' ter saído do ar.

Mas não foi apenas Carlos M. Cunha a tocar o ator, também as palavras de Manuel Luís Goucha o deixaram particularmente emocionado. O apresentador referiu em direto que subscreveu a aplicação da SIC, opto, para ver César Mourão na série 'Esperança'.

"O Carlos já não me surpreende, mas o Goucha deitou-me abaixo. Que generosidade e que forma tão genuína de fazer televisão. 'Assinei a opto por causa do César', muito obrigado Goucha. Sem palavras", declarou César Mourão, lisonjeado com as palavras do rosto da TVI.

