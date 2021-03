Manuel Luís Goucha revelou esta segunda-feira que será Sónia Araújo a sua próxima entrevistada no programa 'Conta-me'. Passados 20 anos desde que os dois deixaram de ser colegas de trabalho no programa 'Praça da Alegria', com a passagem de Goucha para a TVI, os dois reencontram-se para contarem toda a verdade sobre as várias polémicas que marcaram esta 'separação'.

E a verdade é que depois deste anúncio não tardou até que polémicas antigas viessem à tona.

"Gosto da Sónia Araújo, gostava de a ver sozinha, esta sempre em segundo plano. Talvez o Manuel Luís não a tenha tratado muito bem, o Jorge Gabriel não faz a coisa por menos... muito pelo contrário", apontou uma internauta, voltando a fazer soar o rumor de que Goucha não se daria bem com Sónia enquanto esta era sua assistente no programa 'Praça da Alegria'.

Sempre atento, o rosto das tardes da TVI fez questão de responder à provocação: "Será que não a tratei muito bem? O melhor é ver", escreveu, aguçando ainda mais a curiosidade para a entrevista que vai para o ar este sábado - dia 3 de abril.

Leia Também: Após 20 anos, Goucha e Sónia Araújo juntos para contar toda a verdade