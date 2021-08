César Mourão divertiu os seus seguidores do Instagram esta sexta-feira ao partilhar uma divertida fotografia onde apanhou o amigo António Zambujo com parte do rabiosque à mostra.

"Os meus amigos pedem para lhes tirar fotos nas férias e eu faço o meu melhor", brincou o humorista ao revelar a imagem, captada durante um dia de praia.

A imagem não passou despercebida ao olhar atento dos seguidores, que nos comentários brincaram com a situação.

"Rabinho jeitoso", brinca um fã. "O chamado cu de mecânico", "com o mealheiro à mostra", "mealheiro do 7" ou "de rabiosque ao léu", são estas algumas das mensagens que mais se repetem.

