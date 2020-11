"Está na hora de vos contar que a Covid-19 chegou até mim. E chegou com quase tudo o que lhe é característico", foi desta forma que César Matoso, antigo concorrente do programa 'Secret Story, da TVI, anunciou aos seus seguidores do Instagram que está infetado com o novo coronavírus.

"Agora, e nos próximos dias, vejo o mundo pela minha janela e conto as horas para voltar à vida. Partilho sem qualquer problema e sem qualquer vaidade também", acrescentou, revelando estar "em isolamento total há três dias e a recuperar dos sintomas".

Por fim, assumindo que nem sempre teve todos os cuidados que a pandemia exige, o fadista deixa uma mensagem aos seus seguidores: "Redobrem os cuidados nos contactos sociais, nos almoços e nos jantares, ainda que só com uma ou duas pessoas. [...] Sim, eu sei, não tive todos os cuidados e por isso estou aqui, mas... fiz os possíveis e aos primeiros sinais tomei todos os cuidados e tenho sido extremamente bem acompanhado pelo nosso Sistema Nacional de Saúde", completou.

